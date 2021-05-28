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Похудела на 21 кг! Лариса Долина рассказала, как ей это удалось
Источник материала: ОНТ
Лариса Долина поделилась секретом похудения – она сбросила более чем 20 кг,
Кроме того, как выяснили СМИ, певица практикует интервальное голодание, которое и помогло ей сбросить вес.
Дело в том, что Долина сильно изменилась, и поклонники решили, что она редактирует свои фото перед публикацией в Instagram. Однако исполнительница опровергает такие подозрения.
Фото:Instagram
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Лариса Долина поделилась секретом похудения – она сбросила более чем 20 кг, пишет РИА «Новости» со ссылкой на журналистов программы российского Пятого канала...
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