Похудела на 21 кг! Лариса Долина рассказала, как ей это удалось

Источник материала: ОНТ

Лариса Долина поделилась секретом похудения – она сбросила более чем 20 кг, пишет РИА «Новости» со ссылкой на журналистов программы российского Пятого канала «Светская хроника».

Кроме того, как выяснили СМИ, певица практикует интервальное голодание, которое и помогло ей сбросить вес.





Дело в том, что Долина сильно изменилась, и поклонники решили, что она редактирует свои фото перед публикацией в Instagram. Однако исполнительница опровергает такие подозрения.





Фото:Instagram @larisa.dolina.official

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