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На материковой части Австралии впервые за три тысячи лет родились тасманские дьяволы
Источник материала: ОНТ
В заповеднике близ Сиднея родились семь детёнышей тасманского дьявола, передаёт
В прошлом году в заповедник выпустили 26 взрослых особей этого исчезающего вида животных. Представитель организации Aussie Ark Тим Фолкнер рассказал, что тасманские дьяволы быстро адаптировались в дикой природе. За ними наблюдали издалека, пока не родились детёныши. Рейнджеры осмотрели малышей и убедились, что самки здоровы.
Считается, что на материковой части Австралии эти млекопитающие были истреблены стаями диких собак динго около 3 тысяч лет назад. Последние виды этих животных на острове Тасмания, который входит в состав Австралии.
Aussie Ark планирует в ближайшем времени интегрировать тасманских дьяволов на охраняемые территории к другим животным, таким как коалы, бандикуты и валлаби.
Фото: pixabay
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В заповеднике близ Сиднея родились семь детёнышей тасманского дьявола, передаёт BBC. Это первый случай за три тысячи лет, когда на материковой части родились...
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