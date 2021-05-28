На материковой части Австралии впервые за три тысячи лет родились тасманские дьяволы

Источник материала: ОНТ

В заповеднике близ Сиднея родились семь детёнышей тасманского дьявола, передаёт BBC . Это первый случай за три тысячи лет, когда на материковой части родились животные этого вида.

В прошлом году в заповедник выпустили 26 взрослых особей этого исчезающего вида животных. Представитель организации Aussie Ark Тим Фолкнер рассказал, что тасманские дьяволы быстро адаптировались в дикой природе. За ними наблюдали издалека, пока не родились детёныши. Рейнджеры осмотрели малышей и убедились, что самки здоровы.

Считается, что на материковой части Австралии эти млекопитающие были истреблены стаями диких собак динго около 3 тысяч лет назад. Последние виды этих животных на острове Тасмания, который входит в состав Австралии.

Aussie Ark планирует в ближайшем времени интегрировать тасманских дьяволов на охраняемые территории к другим животным, таким как коалы, бандикуты и валлаби.

Фото: pixabay

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