ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На материковой части Австралии впервые за три тысячи лет родились тасманские дьяволы

28.05.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

На материковой части Австралии впервые за три тысячи лет родились тасманские дьяволы

В заповеднике близ Сиднея родились семь детёнышей тасманского дьявола, передаёт BBC. Это первый случай за три тысячи лет, когда на материковой части родились животные этого вида.

В прошлом году в заповедник выпустили 26 взрослых особей этого исчезающего вида животных. Представитель организации Aussie Ark Тим Фолкнер рассказал, что тасманские дьяволы быстро адаптировались в дикой природе. За ними наблюдали издалека, пока не родились детёныши. Рейнджеры осмотрели малышей и убедились, что самки здоровы.

Считается, что на материковой части Австралии эти млекопитающие были истреблены стаями диких собак динго около 3 тысяч лет назад. Последние виды этих животных на острове Тасмания, который входит в состав Австралии.

Aussie Ark планирует в ближайшем времени интегрировать тасманских дьяволов на охраняемые территории к другим животным, таким как коалы, бандикуты и валлаби.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В заповеднике близ Сиднея родились семь детёнышей тасманского дьявола, передаёт BBC. Это первый случай за три тысячи лет, когда на материковой части родились...
 
Новости дня
Новости разные
 
Если на «аварийке», то можно? Водитель ехал в режиме отключенных ПДД (видео, обновлено)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by