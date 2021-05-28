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Белорусские депутаты определили, как рассмотрят проект закона об изменении Конституции
Источник материала: ОНТ
Белорусские депутаты определили, как рассмотрят проект закона об изменении Конституции. В Парламенте появится специальная комиссия. К такому решению пришли на заседании Совета Палаты представителей.
Законопроект накануне внесён Президентом в Палату представителей. С такой просьбой к Главе государства обратились сами парламентарии. Главное новшество – единый день голосования в местные Советы депутатов и в Палату представителей.
Парламентарии должны подготовить законопроект не позднее 4 июня. И уже в первом чтении этот документ рассмотрят до конца текущей сессии парламента.
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Белорусские депутаты определили, как рассмотрят проект закона об изменении Конституции. В Парламенте появится специальная комиссия. К такому решению пришли на...
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