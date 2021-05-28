Что чаще всего едят и пьют долгожители? 5+ продуктов и напитков

Источник материала: ОНТ

Многие люди, которые живут до ста лет и больше, соблюдают похожие диеты. Ridus.ru опубликовал примерный список напитков и продуктов, которые долгожители употребляют чаще всего.

Орехи

Питательными веществами – полезными жирами, белком, калием, клетчаткой, магнием – богаты все орехи. Они прекрасно насыщают – хватит и одной горсти – и отлично подходят для перекуса. Около 100 г орехов рекомендуют съедать за сутки.

Крестоцветные овощи

Крестоцветные овощи – цветная капуста, белокочанная капуста, брокколи – содержат много клетчатки, витаминов C, E и K, фолиевой кислоты. Эти вещества способствуют здоровью нервной системы, суставов, мозга, иммунитета, костей.

Оливковое масло

В составе оливкового масла содержатся мононенасыщенными жирные кислоты. Они снижают уровень «плохого» холестерина – липопротеинов низкой плотности, чем защищают от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, оливковое масло снижает риск многих хронических заболеваний – сахарного диабета, болезни Альцгеймера и даже рака – за счет своих антиоксидантных и противовоспалительных свойств. Как правило, оливковое масло употребляют в пищу в соусах и заправках, вторых блюдах, салатах или просто едят с хлебом.

Бобовые

Богаты клетчаткой бобовые – чечевица, горох, фасоль. А еще в их составе много качественного растительного белка, они поддерживают здоровье кишечных бактерий. Готовят из бобовых множество вкусных блюд. Однако не перебарщивайте с ними, иначе можно спровоцировать проблемы с желудком. Диетологи советуют съедать в день не более половины стакана бобовых.

Кофе, зеленый чай

В употреблении кофе главное – умеренность. В этом случае напиток поддерживает здоровье головного мозга, снижает риск заболеваний печени и сердца, а также бодрит. Зеленый чай обладает антиоксидантными свойствами, снижает риск развития рака и диабета. Не добавляйте сахар в эти напитки, чтобы их польза не снижалась.

Вино

Вино также необходимо употреблять в умеренно, иначе пользы не будет. В нем содержатся полифенолы (соединения из кожуры винограда). Они защищают сердце от тяжелых заболеваний. Кроме того, красное вино улучшает способность организма поглощать антиоксиданты.

Фото: pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram