Женская сборная Беларуси по баскетболу неудачно стартовала в отборочном турнире к Олимпийским играм

Источник материала: ОНТ

Женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 неудачно стартовала в отборочном турнире к Олимпийским играм в австрийском Граце.

В первом поединке квалификации белорусские баскетболистки проиграли сборной Венгрии со счетом — 11:21. 28 мая нашей команде удалось немного исправить турнирную ситуацию, победив сборную Шри-Ланки (22:4). Также в нашей группе выступают сборные Эстонии и Нидерландов, с которыми белоруски сыграют завтра. В этом квалификационном этапе принимают участие 20 команд, которые разбиты на четыре квартета. По две лучшие сборные выйдут в четвертьфинальную стадию.

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