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Платная вакцинация может скоро появиться в белорусских здравницах
Источник материала: ОНТ
В Минздраве рассмотрят возможность платной вакцинации в белорусских санаторно-курортных организациях. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский,
Директор подчеркнул, что в скором времени будет организована данная услуга.
Фото: БЕЛТА
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В Минздраве рассмотрят возможность платной вакцинации в белорусских санаторно-курортных организациях. Об этом сообщил директор Республиканского центра по...
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