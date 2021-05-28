Платная вакцинация может скоро появиться в белорусских здравницах

Источник материала: ОНТ

В Минздраве рассмотрят возможность платной вакцинации в белорусских санаторно-курортных организациях. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает БЕЛТА.

Директор подчеркнул, что в скором времени будет организована данная услуга.

Фото: БЕЛТА

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