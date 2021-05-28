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Лукашенко встретится в Сочи с Путиным: что будут обсуждать главы государств?
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко встретится в Сочи с Владимиром Путиным 28 мая, во второй половине дня.
В центре внимания лидеров Беларуси и России – двустороннее сотрудничество. Когда Александр Лукашенко выступал в Овальном зале Парламента, он обозначил переговорную повестку – экономика, реализация совместных проектов в различных сферах, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику.
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Александр Лукашенко встретится в Сочи с Владимиром Путиным 28 мая, во второй половине дня. В центре внимания лидеров Беларуси и России – двустороннее...
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