Лукашенко встретится в Сочи с Путиным: что будут обсуждать главы государств?

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко встретится в Сочи с Владимиром Путиным 28 мая, во второй половине дня.

В центре внимания лидеров Беларуси и России – двустороннее сотрудничество. Когда Александр Лукашенко выступал в Овальном зале Парламента, он обозначил переговорную повестку – экономика, реализация совместных проектов в различных сферах, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику.





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