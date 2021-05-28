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Беларусь избрана в состав Исполкома ВОЗ
Источник материала: ОНТ
Беларусь избрана в состав Исполкома Всемирной организации здравоохранения,
Беларусь входила в Исполнительный комитет ВОЗ в 1948-1950 годах, а в качестве члена Постоянного комитета Европейского регионального комитета ВОЗ – в 2013-2016 годов.
74-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходит в этом году с 24 мая по 1 июня в режиме онлайн. В ней принимают участие 194 страны мира. Основная тема – борьба с пандемией и предотвращение новых чрезвычайных ситуаций.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь избрана в состав Исполкома Всемирной организации здравоохранения, сообщили в Минздраве. Беларусь входила в Исполнительный комитет ВОЗ в 1948-1950 годах, а в...
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