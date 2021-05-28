Если на «аварийке», то можно? Водитель ехал в режиме отключенных ПДД (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

Наш читатель с ником Igor_VW стал очевидцем весьма оригинального поступка водителя Volkswagen Polo. «Около площади Ванеева. Я такой наглости еще не видел: видимо, и у водителя, и у пассажира жена рожала», — отметил автор видео.

Транспортный поток остановился на улице Ванеева: горел красный сигнал светофора. В этот момент со стороны улицы Долгобродской в направлении площади Ванеева проехал Volkswagen Polo. Почему он проехал, когда другие стояли? Потому что рванул на запрещающий сигнал. А как умудрился объехать автомобили, занимавшие все полосы в нужном направлении? Выехал на встречную полосу.

Можно ли что-то сказать в оправдание водителя Polo? Ну, он включил «аварийку».

«Кнопка отключения ПДД была нажата», — предположил пользователь нашего форума с ником Marabu.

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Автор видео рассказал корреспонденту Onliner, что на улице Ванеева в тот момент возник небольшой затор, что, возможно, и послужило причиной поступка водителя Volkswagen.

— Этот автомобиль сразу за мной стоял. Спереди сидели двое мужчин (на вид лет 25—30), были ли другие пассажиры — не могу сказать. По виду они не особо торопились, как мне показалось, просто не захотели в пробке стоять. В пробке мы, может, минут 5—7 потом еще простояли, — отметил Igor_VW.

Госавтоинспекция проводит проверку по данному факту.

Мы готовы выслушать водителя Volkswagen, у которого, наверное, была веская причина для такого маневра. Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich .



