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AirPods Pro 2 получат уникальную для наушников фишку

28.05.2021 16:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Стали известны очередные подробности о новых поколениях наушников AirPods и AirPods Pro. Обычная модель на своем третьем поколении получит новую форму наушников с укороченными «косточками» (на изображении выше), что сделает их визуально похожими на Pro-модель. Появиться они должны уже в этом году, сообщает Bloomberg.

А вот AirPods Pro 2, судя по всему, придется ждать аж до следующего года. Зато наушники оснастят интересной технологией. По данным источника агентства, AirPods Pro 2 оснастят сенсорами для распознавания физической активности пользователя. Это позволит задействовать наушники в качестве ЗОЖ-трекера либо одного из элементов слежения за физическими нагрузками.

Полноразмерные AirPods Max пока что остаются без изменений: информации о новом поколении нет, разве что источники допускают появление новых цветов.

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Стали известны очередные подробности о новых поколениях наушников AirPods и AirPods Pro. Обычная модель на своем третьем поколении получит новую форму наушников с...
 
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