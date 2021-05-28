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Ryanair: белорусская расшифровка переговоров с нашим самолетом недостоверна

28.05.2021 16:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ryanair: белорусская расшифровка переговоров с нашим самолетом недостоверна
Самолет Ryanair, который летел в Вильню, но был вынужден приземляться в Минске / Reuters
Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал «неправдивой и недостоверной» расшифровку переговоров пилота своего борта с минскими диспетчерами, которую опубликовал Минтранс Беларуси.

Об этом говорится в его письме на имя министра транспорта Беларуси Алексея Авраменко, передает Reuters.

В Ryanair утверждают, что после сообщения о предполагаемой угрозе взрыва пилот просил связаться с авиакомпанией, но белорусская сторона ему отказала.

«Ему не оставили альтернативы, кроме как приземлиться в Минске», — говорит ирландский авиаперевозчик.


В официальном заявлении Департамента по авиации по этому поводу сообщается:

«Руководитель полетов Минского районного центра управления воздушным движением несколько раз пытался дозвониться до представительства авиакомпании Ryanair в Литве по номеру телефона, который сообщил экипаж воздушного судна, но связаться с кем-либо из представителей авиакомпании не удалось».
 
Теги: Минск
 
 
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Об этом говорится в его письме на имя министра транспорта Беларуси.
 
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