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Самолет Ryanair, который летел в Вильню, но был вынужден приземляться в Минске / Reuters

«Ему не оставили альтернативы, кроме как приземлиться в Минске», — говорит ирландский авиаперевозчик.

«Руководитель полетов Минского районного центра управления воздушным движением несколько раз пытался дозвониться до представительства авиакомпании Ryanair в Литве по номеру телефона, который сообщил экипаж воздушного судна, но связаться с кем-либо из представителей авиакомпании не удалось».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ryanair: белорусская расшифровка переговоров с нашим самолетом недостоверна Об этом говорится в его письме на имя министра транспорта Беларуси.

Об этом говорится в его письме на имя министра транспорта Беларуси, передаетВ Ryanair утверждают, что после сообщения о предполагаемой угрозе взрыва пилот просил связаться с авиакомпанией, но белорусская сторона ему отказала.В официальном заявлении Департамента по авиации по этому поводу сообщается: