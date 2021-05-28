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Минск больно ударил по украинскому импорту

28.05.2021 16:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Минск больно ударил по украинскому импорту
Фото: dpa
Беларусь вводит на шесть месяцев режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров.

Об этом сообщил заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка, пишет interfax.by.

«По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.

Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая №292», — написал торгпред в Фейсбуке в пятницу. Он уточнил, что решение вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на полгода.


«Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси», — отметил Качка.


По данным пресс-службы правительства Беларуси, постановление №292 будет официально опубликовано в ближайшее время.

«Часть пунктов вступит в силу с воскресенья, часть позже», — пояснили журналистам в пресс-службе.
 
 
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Беларусь вводит лицензирование на украинские кондитерские изделия, шоколад, соки и пиво.
 
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