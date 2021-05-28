Источник материала: UDF



Фото: dpa

«По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.



Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая №292», — написал торгпред в Фейсбуке в пятницу. Он уточнил, что решение вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на полгода.

«Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси», — отметил Качка.

«Часть пунктов вступит в силу с воскресенья, часть позже», — пояснили журналистам в пресс-службе.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минск больно ударил по украинскому импорту Беларусь вводит лицензирование на украинские кондитерские изделия, шоколад, соки и пиво.

Об этом сообщил заместитель министра экономики — торговый представитель Украины, пишетПо данным пресс-службы правительства Беларуси, постановление №292 будет официально опубликовано в ближайшее время.