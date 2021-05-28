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Генпрокурор Беларуси возбудил уголовное дело в отношении мэра Риги и главы МИД Латвии
28.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Уголовное дело направлено в СК.
Андрей Швед возбудил уголовное дело
Как
В ведомстве Шведа считают, такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов.
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Уголовное дело направлено в СК.
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