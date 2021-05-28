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Генпрокурор Беларуси возбудил уголовное дело в отношении мэра Риги и главы МИД Латвии

28.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Уголовное дело направлено в СК.

Генпрокурор Беларуси возбудил уголовное дело в отношении мэра Риги и главы МИД Латвии

Андрей Швед возбудил уголовное дело в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы внешнеполитического ведомства Латвии Эдгарда Ринкевича за возбуждение национальной вражды после инцидента с белорусским флагом в латвийской столице.

Как сообщает Генпрокуратура, «преступные действия выразились в публичных снятии и замене символа суверенной Беларуси — Государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белое полотнище».

В ведомстве Шведа считают, такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов.

 
 
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