Шатько о событиях вокруг Беларуси и поводах для укрепления интеграции с РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

Последние события вокруг Беларуси в полной мере можно назвать гибридной войной, это констатируют многие политические эксперты. Как вооружить общество пониманием серьезности ситуации, как переформатировать настроения определенной части белорусов, которые грешили и грешат полуколониальным мышлением, пристрастием к доллару, к иллюзиям идеальности западного мира.

"От политических оценок все уже немножко подустали, всем все понятно. Но что делать дальше и как с этим быть? Мы как общественное объединение очень рассчитываем на то, что нам удастся собрать (а этим сейчас занимаются и другие объединения и структуры) некий пул политологов, где будут не просто говорить, не просто отрабатывать экспертные мнения, а конкретные предложения", - говорит гость программы "Горизонт событий".

По словам собеседника, представители "Белой Руси" в депутатском корпусе готовы использовать свой ресурс для того, чтобы в сложившейся обстановке с учетом всех произошедших событий "вносить предложения на уровне каких-то законодательных моментов".

"Мы считаем, что потребность в обществе на сегодняшний день не в каких-то политических аспектах, а может быть, до людей дошло, что все-таки надо сбиваться в группы, одиночки - это ничто, нужно понимание, сторонники и союзники. Сейчас очень громко об этом говорят, что давайте будем политические партии создавать, и новые общественные объединения социальной или политической направленности... Множить партии и объединения никто не хочет, а с другой стороны, но чтобы выделилась какая-то одна мощная группа или две - ими надо уметь управлять, какую-то цель и идею им придать, а пока на сегодня окончательно понимания нет ни у кого", - рассуждает Шатько.

Полную версию беседы с заместителем председателя республиканского общественного объединения "Белая Русь" Александром Шатько смотрите на видео.

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