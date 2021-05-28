Эротика в московских квартирах и советском пионерлагере. А еще вампиры! Обсуждаем сериалы Happy End и «Пищеблок»

Источник материала: Onliner

Вот вам немного беспристрастной статистики: за год существования нашего подкаста больше всего прослушиваний набирали выпуски о российских сериалах и сериалах, где много секса. Так что пришло время ударного комбо: в свежей «Прослушке» обсуждаем российский сериал, где много секса! Речь идет о только что закончившемся Happy End про соблазнительный и опасный мир вебкама, богемных кинки-пати и русского порно. И в качестве бонуса: первые впечатления о трех сериях «Пищеблока» — «Очень странных дел» на минималках с вампирами в пионерлагере. Спросите, а при чем же тут секс? Мы сами удивились, но совсем не легкой советской эротики там тоже хоть отбавляй.

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Тизер:

• Тезисно обсуждаем самый хайповый российский сериал последних недель — «Пищеблок», снятый по роману Алексея Иванова. Выглядит он как попытка переупаковать советскую эстетику во что-то дерзкое и современное: неон, вампиры-пионеры, вожатые целуются в воде под музыку Боуи, заведующая-нимфоманка — выглядит все, честно говоря, сумбурно и по-плохому странно.

• Happy End — сериал вроде как об изнанке вебкам-индустрии, но и не совсем. А о чем же он: о любви, ошибках юности, обратной стороне сладкой жизни, закостенелом старшем поколении? Да, мог бы быть и об этом, если бы грамотно докручивал, а не бросал бы все эти темы и сюжетные линии на полпути.

• Секса, эротических стримов и просто кадров с голыми телами в сериале действительно очень много. При этом авторы не переходят грань, снимают непошло и очень красиво. Обычно в российском кино секс-сцены либо по-бытовому реалистичные, либо клипово-эстетские — Happy End нашел золотую середину.

• Разбираемся, как из приземленной драмы сериал к финалу скатился в полнейшую фантасмагорию со сложными многоходовочками из мыльных опер, порнозлодеями и избитыми сценарными шаблонами.

• Лукерья Ильяшенко — топ!