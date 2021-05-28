В белорусских лесах и парках появились грибы. Что-то рано

Источник материала: Onliner

Дело уже не в грибах, а в людях, которые утверждают, что лично их видели в лесах. И городах. И они среди нас. И что дальше будет еще интереснее. Соцсети и наш личный грибной форум начинают потихоньку публиковать картинки (некоторые утверждают, что это фейки). В любом случае грибная истерия стартовала, с плохо скрываемым удовольствием включаемся.

Сразу уточним: мы не про сморчки и строчки, которые в это время существуют вполне легально. Уже есть показания о колосовиках (притом что рожь еще толком не начала колоситься) — подберезовиках, подосиновиках и даже якобы белых.

Надо иметь в виду, что многие снимки, которые в эти дни стали массово появляться в сети, не имеют нормальной привязки к месту и времени. Авторов предсказуемо упрекают в том, что они публикуют прошлогодние находки. Те хитро молчат: цели добились, довели человека до грибной лихорадки.

Наш читатель ratinich утверждает, что этот подберезовик нашел в парке.





У него же, судя по всему, в том же парке поперли шампиньоны и масленок.









Zasrtik хвастается подберезовиком, найденным, как он утверждает, 26 мая в районе Молодечно.







Еще веселее в группе «Грибы Беларуси».

«Гомельский район. Грибы пошли. Очень много старых. За полчаса до дождя успели собрать», — подписано фото, датированное 26 мая.





Человек по имени Роман Ушаков показывает такие картинки. Говорит, снято в Гомельской области.









Недоверие некоторых зрителей вызвал этот снимок, якобы тоже сделанный на Гомельщине.





Ника сообщает о добыче в районе Любани 26 мая.









В отчете также фигурирует ведро опят.





Впереди выходные (дождливые). Самое время проверить достоверность всего вот этого.











