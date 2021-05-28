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"Выглядит бодрой и здоровой". К арестованной в воскресенье Софии Сапега впервые пустили адвоката

28.05.2021 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К Софии Сапеге, задержанной в Минске вместе с бывшим главными редактором NEXTA Романом Протасевичем, впервые пустили адвоката.


Об этом сообщил Дождю адвокат Александр Филанович.
    
«Она выглядит бодрой и здоровой. С её слов никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось. Она не теряет бодрость духа и надеется на скорейшее разрешение ситуации», — рассказал Филанович.

Софию Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем 23 мая, она летели на рейсе Ryanair из Афин в Вильнюс, который совершил экстренную посадку в Минске. Это произошло после сообщения белорусских властей о якобы заложенной на борту бомбе. Оно оказалось ложным. 

После посадки самолет Протасевич и его девушка Сапега были задержаны. Суд в Беларуси арестовал россиянку на два месяца. «Новая газета» сообщала, что девушку подозревают в организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 293 УК Беларуси) и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342). Кроме того, «Русская служба Би-би-си» писала, что в отношении Сапеги возбуждено дело о разжигании социальной вражды (ч.3 ст. 130). 

25 мая провластный белорусский провластный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео с Сапегой, на котором россиянка говорит, что была редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», публикующего личные данные силовиков. Родители Сапеги утверждают, что она не занималась политической деятельностью и не участвовала в протестах. 
 
Теги: Минск
 
 
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К Софии Сапеге, задержанной в Минске вместе с бывшим главными редактором NEXTA Романом Протасевичем, впервые пустили адвоката.
 
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