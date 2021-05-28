В Минске появилась еще одна экотропа — теперь и на Цнянском водохранилище

Источник материала: Onliner

На Цнянском водохранилище сегодня открыли очередную экотропу. Собственно, она и раньше здесь была, только без модной нынче приставки. Теперь на ней появились беседки, скамейки и мостики, выросли всевозможные фигуры и инсталляции, тематические зоны, пишет агентство «Минск-Новости» .

Участок тропы, больше похожий на остров, довольно разнообразный: можно встретить обитателей разных экосистем — лесов, лугов, полей и водоемов. А березовые рощицы чередуются здесь с участками соснового бора.













В самом водохранилище, говорят, обилие рыбы. Здесь и лещ, и сазан, и линь, и карась, и плотва, и уклейка. Водятся и раки, что явно намекает на чистоту воды. Есть информация, что рыбу можно удить и смело есть: специалисты провели анализы, засвидетельствовавшие ее полную пригодность для употребления в пищу. На острове вообще за все эти годы мало что подверглось разрушающему воздействию человека.