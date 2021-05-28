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В Минске появилась еще одна экотропа — теперь и на Цнянском водохранилище

28.05.2021 17:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На Цнянском водохранилище сегодня открыли очередную экотропу. Собственно, она и раньше здесь была, только без модной нынче приставки. Теперь на ней появились беседки, скамейки и мостики, выросли всевозможные фигуры и инсталляции, тематические зоны, пишет агентство «Минск-Новости».

Участок тропы, больше похожий на остров, довольно разнообразный: можно встретить обитателей разных экосистем — лесов, лугов, полей и водоемов. А березовые рощицы чередуются здесь с участками соснового бора.

В Минске появилась еще одна экотропа — теперь и на Цнянском водохранилище
В Минске появилась еще одна экотропа — теперь и на Цнянском водохранилище
В Минске появилась еще одна экотропа — теперь и на Цнянском водохранилище

В самом водохранилище, говорят, обилие рыбы. Здесь и лещ, и сазан, и линь, и карась, и плотва, и уклейка. Водятся и раки, что явно намекает на чистоту воды. Есть информация, что рыбу можно удить и смело есть: специалисты провели анализы, засвидетельствовавшие ее полную пригодность для употребления в пищу. На острове вообще за все эти годы мало что подверглось разрушающему воздействию человека.

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Теги: Минск
 
 
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На Цнянском водохранилище сегодня открыли очередную экотропу. Собственно, она и раньше здесь была, только без модной нынче приставки. Теперь на ней появились...
 
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