Минчанин так составил договоры, что предприятие недосчиталось 226 тысяч рублей

Источник материала: Onliner

50-летний директор одной из минских организаций провел тендер для ремонта складских помещений, где сфальсифицировал документы. А чтобы скрыть преступление, обратился к другу, который руководил другим предприятием, и перечислил на счет компании 228 тысяч рублей. О случившемся рассказывается на сайте МВД.

Сообщается, что установили факт противоправных действий сотрудники УБЭП вместе с милицией. По имеющимся данным, предприятию нанесен ущерб в 226 тысяч рублей.

Материалы проверки переданы в прокуратуру города Минска. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь.