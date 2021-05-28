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Минчанин так составил договоры, что предприятие недосчиталось 226 тысяч рублей

28.05.2021 17:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

50-летний директор одной из минских организаций провел тендер для ремонта складских помещений, где сфальсифицировал документы. А чтобы скрыть преступление, обратился к другу, который руководил другим предприятием, и перечислил на счет компании 228 тысяч рублей. О случившемся рассказывается на сайте МВД.

Сообщается, что установили факт противоправных действий сотрудники УБЭП вместе с милицией. По имеющимся данным, предприятию нанесен ущерб в 226 тысяч рублей.

Материалы проверки переданы в прокуратуру города Минска. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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50-летний директор одной из минских организаций провел тендер для ремонта складских помещений, где сфальсифицировал документы. А чтобы скрыть преступление,...
 
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