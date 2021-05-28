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Минчанин так составил договоры, что предприятие недосчиталось 226 тысяч рублей
Источник материала: Onliner
50-летний директор одной из минских организаций провел тендер для ремонта складских помещений, где сфальсифицировал документы. А чтобы скрыть преступление, обратился к другу, который руководил другим предприятием, и перечислил на счет компании 228 тысяч рублей. О случившемся
Сообщается, что установили факт противоправных действий сотрудники УБЭП вместе с милицией. По имеющимся данным, предприятию нанесен ущерб в 226 тысяч рублей.
Материалы проверки переданы в прокуратуру города Минска. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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50-летний директор одной из минских организаций провел тендер для ремонта складских помещений, где сфальсифицировал документы. А чтобы скрыть преступление,...
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