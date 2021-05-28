Интернет высмеял будки Amazon для снятия стресса сотрудников (видео)

Источник материала: Onliner

Amazon представила будки ZenBooth для медитации и отдыха сотрудников, но пользователи интернета нововведение не оценили. Они назвали такие кабинки местом, где люди могут предаваться своим страданиям в одиночестве.

ZenBooth — часть корпоративной программы Amazon, согласно которой сотрудники могут улучшить психологическое состояние. В кабинке находятся растения, экран с видео для медитации и брошюры о психическом здоровье.

Крупное издание Vice раскритиковало ZenBooth: журналисты отметили, что сотрудник — не робот, которому нужно заряжать батареи, а Amazon «не может предложить то, что нужно людям». Речь о высокой нагрузке на сотрудников: есть информация, что у курьеров нет времени даже отлучиться в туалет.

Пользователи Twitter назвали ZenBooth «местом для рыданий» и заметили, что компания могла бы потратить деньги на реальные улучшения рабочих условий.