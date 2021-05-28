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Интернет высмеял будки Amazon для снятия стресса сотрудников (видео)
Источник материала: Onliner
Amazon представила будки ZenBooth для медитации и отдыха сотрудников, но пользователи интернета нововведение не оценили. Они назвали такие кабинки местом, где люди могут предаваться своим страданиям в одиночестве.
ZenBooth — часть корпоративной программы Amazon, согласно которой сотрудники могут улучшить психологическое состояние. В кабинке находятся растения, экран с видео для медитации и брошюры о психическом здоровье.
Крупное издание Vice
Пользователи Twitter назвали ZenBooth «местом для рыданий» и заметили, что компания могла бы потратить деньги на реальные улучшения рабочих условий.
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