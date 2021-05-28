Новости банков за неделю 24—28 мая: изменились условия по кредитам, бонусы для участников криптобиржи

Источник материала: Onliner

На этой неделе некоторые банковские кредиты стали более доступными, появилось онлайн-поручительство и специальные предложения для клиентов МТС и держателей карт Mastercard. Все важное, о чем сообщали банки на этой неделе, — в нашей пятничной подборке.

Новые предложения по кредитам

«Белагропромбанк» предложил клиентам снизить ставку по своему действующему кредиту на 5% (мы уточнили: имеется в виду снижение на 5 процентных пунктов). Чтобы получить скидку, необходимо до конца лета оформить безотзывный вклад на срок 95 или 185 дней и сумму не менее 2000 долларов, или 2000 евро, или 150 000 российских рублей.





Еще «Белагропромбанк» возобновил кредитную программу на приобретение автомобилей Geely. Ставка зависит от сроков кредитования и того, какую часть от стоимости авто покроет кредит. Если брать в банке сумму, равную 100% стоимости Geely, то первые 18 месяцев ставка составит 9% годовых (ставка рефинансирования плюс 0,5 процентного пункта), а с 19 месяца придется платить уже 15,75% годовых (ставка рефинансирования +7,25 процентного пункта). Если не поленитесь и погуглите, то найдете предложения чуть выгоднее.





«Статусбанк» вернул овердрафтное кредитование, можно взять до 5000 рублей. Если вы получаете зарплату на карту банка, то процентная ставка для вас составит 17,13% (напомним, на прошлой неделе «Белагропромбанк» предложил депозит со ставкой 17,25% годовых). Для тех, у кого зарплатной карты нет, ставка по овердрафту «Статусбанка» составит 27,5%.





«Цептер Банк» предложил поддержку для своих клиентов, которым сложно платить по кредиту — снижение повышенного размера процентов при несвоевременном погашении кредита. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по кредиту действующую ставку умножат на 1,9. Предложение действует для тех, кто брал кредит до 28 августа 2020 года.





Поручительство в «Беларусбанке» теперь можно оформить онлайн

Для получения потребительского кредита в «Беларусбанке» теперь можно оформить онлайн-поручительство. Заключить электронный договор можно в мобильном банкинге, интернет-банкинге либо на сайте банка. Главное — чтоб поручители сами были в курсе, что на них заключается какой-то там онлайн-договор.

При оформлении карты «МТС.Деньги» зачислят 21 рубль на счет

Но не всем. Те, кто придет на выставку «ТИБО» в «Минск-Арену» с паспортом, смогут оформить карту «МТС.Деньги» на стенде МТС. Первая сотня участников акции получит по 21 рублю на счет. С чего такая щедрость? Это акция банка «Дабрабыт» и компании МТС в честь 21-летия банка. Участвовать могут только те абоненты, которые оформили номер МТС не позднее 1 мая 2021 года, то есть оформлять новый номер ради участия в акции уже поздно.

Спецпредложения от «Банка БелВЭБ» для участников криптобиржи

До 14 июня клиентам «Банка БелВЭБ» предложили бонусы от криптобиржи currency.com. Можно бесплатно получить 1 токенизированный актив стоимостью до $100 и скидку на сборы и комиссии в течение трех месяцев с момента создания аккаунта на сайте currency.com.





Бесплатный старт поездки на самокате Eleven

«Беларусбанк» сообщил на своем сайте, что владельцы карт Mastercard получают возможность бесплатного старта при поездке на самокате Eleven. Акция действует в городах Беларуси, где есть сервис Eleven — в Минске, Бресте и Гродно. О такой же акции для своих клиентов в мае сообщали «Белгазпромбанк» и «Банк Дабрабыт».





Заплатить за проезд через приложение Tix теперь можно и в Бресте

На сайте «Беларусбанка» сообщили, что покупать проездные документы теперь смогут пользователи сервиса Tix в Бресте. Как платить за транспорт через приложение: «При приближении транспорта в мобильном приложении автоматически отображается маршрут с предложением оплатить поездку. Приобрести электронный проездной билет и оплатить проезд можно также в салоне транспортного средства путем нажатия кнопки „Оплатить“ в интерфейсе приложения напротив соответствующего номера маршрута».