Генсек НАТО: Сложно поверить, что Минске сделал это без координации с Россией

"Мы знаем об очень тесных отношениях между Россией и Беларусью, а поэтому сложно поверить в то, что режим в Минске мог сделать что-то подобное без какой-либо координации с Россией", - заявил Столтенберг в интервью телеканалу Sky News.





Ранее Североатлантический совет заявил о решительном осуждении принудительной посадки в Минске рейса Ryanair Афины-Вильнюс 23 мая, а также снятия с борта самолета и ареста белорусского журналиста Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги.





"Этот недопустимый акт серьезно нарушил нормы, регулирующие деятельность гражданской авиации, и поставил под угрозу жизнь пассажиров и экипажа. Мы поддерживаем призывы к срочному независимому расследованию, в том числе, со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО)", - говорится в заявлении Совета НАТО, опубликованном в среду в Брюсселе.





Североатлантический совет поддержал меры, принятые союзниками индивидуально и коллективно в ответ на этот инцидент. Совет НАТО призвал Минск "немедленно и безоговорочно" освободить Протасевича и Сапегу.





23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска. Сообщалось, что самолет посадили из-за сигнала о минировании, по поручению Лукашенко, а для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.





Однако бомбу не нашли, зато арестовали летевшего этим рейсом редактора внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга" и бывшего редактора признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его подругу, гражданку РФ, студентку вильнюсского Европейского гуманитарного университета Софию Сапега.







