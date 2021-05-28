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Бывший зампред "Минска" об уходе из клуба: Хочу жить в ладу с самим собой и с совестью
Источник материала: Партизан
Заместитель председателя «Минска» Сергей Ковалев покинул клуб. Об этом он рассказал в своем Facebook.
«Могу отчитаться за каждый свой рабочий день в клубе. Хочу жить в ладу с самим собой и со своей совестью, поэтому ухожу в один день с человеком, который пригласил меня на эту работу!» – написал Ковалев.
Напомним, вчера Игорь Шлойдо покинул пост главы «Минска».
Сообщалось, что Цаплюк или Леончик могут сменить Шлойдо на посту председателя ФК «Минск».
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Заместитель председателя «Минска» Сергей Ковалев покинул клуб. Об этом он рассказал в своем Facebook.
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