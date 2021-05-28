«Могу отчитаться за каждый свой рабочий день в клубе. Хочу жить в ладу с самим собой и со своей совестью, поэтому ухожу в один день с человеком, который пригласил меня на эту работу!» – написал Ковалев.





Напомним, вчера Игорь Шлойдо покинул пост главы «Минска».





Сообщалось, что Цаплюк или Леончик могут сменить Шлойдо на посту председателя ФК «Минск».