«Белтелерадиокомпанию» лишили членства в Европейском вещательном союзе

Исполнительный совет EBU приостановил членство БТРК в организации.





«EBU внимательно следил за подавлением свободы СМИ в Беларуси и постоянно призывал БТРК отстаивать наши основные ценности — свободу выражения мнения и независимость. После спорных выборов прошлым летом мы проводили кампанию по защите независимой журналистики и свободы слова в стране. Мы публично поддержали журналистов БТРК, протестовавших против государственного вмешательства. За последние недели нас особенно встревожила трансляция интервью, видимо полученного под принуждением (видео с Протасевичем. — ред). Мы отслеживали и другие передачи по этому вопросу, которые также вызвали у нас серьезное беспокойство», — указано в сообщении.

У БТРК будет две недели на ответ до вступления в силу этого решения».

Скорее всего белорусы не увидят многие спортивные и культурные мероприятия — биатлон, «Евровидение» и т.д.