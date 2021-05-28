ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Белтелерадиокомпанию» лишили членства в Европейском вещательном союзе

28.05.2021 18:15 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Исполнительный совет EBU приостановил членство БТРК в организации.

«Белтелерадиокомпанию» лишили членства в Европейском вещательном союзе

«EBU внимательно следил за подавлением свободы СМИ в Беларуси и постоянно призывал БТРК отстаивать наши основные ценности — свободу выражения мнения и независимость. После спорных выборов прошлым летом мы проводили кампанию по защите независимой журналистики и свободы слова в стране. Мы публично поддержали журналистов БТРК, протестовавших против государственного вмешательства. За последние недели нас особенно встревожила трансляция интервью, видимо полученного под принуждением (видео с Протасевичем. — ред). Мы отслеживали и другие передачи по этому вопросу, которые также вызвали у нас серьезное беспокойство», — указано в сообщении.

У БТРК будет две недели на ответ до вступления в силу этого решения».

Скорее всего белорусы не увидят многие спортивные и культурные мероприятия — биатлон, «Евровидение» и т.д.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исполнительный совет EBU приостановил членство БТРК в организации.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сэйм Польшчы патрабуе рашучых дзеяньняў міжнароднай супольнасьці супраць рэжыму ў Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by