Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. «Справедливый мир» предлагает поправки в Конституцию

23 мая с.г. белорусская партия левых «Справедливый мир» сформулировала свою Позицию по основным вопросам конституционной реформы. Что в ней интересного?

Вначале о главном

При проведении конституционной реформы важно определиться с тем, какую Конституцию брать за основу: Конституцию 1994 года или Конституцию с изменениями и дополнениями, принятыми на референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. От этого будет зависеть законность поправок и легитимность органов власти.

Если взять за основу действующую редакцию Конституции, то это приведет к формальному признанию прошлых референдумов и принятых по их итогам поправок. И новые поправки придется вносить через действующие органы власти и установленные ими процедуры.

Значит, нужно будет ждать появления нового президента, который согласится назначить референдум и вынести на них предлагаемые партией поправки. А если не захочет или предпочтет иной вариант конституционного развития страны?

В том случае, если мы решим вернуться к Конституции 1994 г., действующая система власти утрачивает свою легитимность, уступая место органам власти, которые предусмотрены в Конституции 1994 г. При этом главенствующее место в той системе власти будет принадлежать парламенту — Верховному Совету Республики Беларусь.

Судя по содержанию принятого документа, представители партии «Справедливый мир» взяли за основу действующую ныне редакцию Конституции. Значит, они планируют конституционные преобразования на незаконной основе, уповая на добрую волю президента, имя которого еще не известно. Тем не менее, высказанные ими предложения заслуживают внимания.

Государство обязывается…

Партия «Справедливый мир», оставаясь верной своим партийным установкам, предлагает уточнить нормы раздела 2 «Личность, общество, государство». В частности, вносится дополнение в статью 21 Конституции о том, что устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, пенсий, стипендий и пособий.

На мой взгляд, это — правильный подход. В новых условиях органы власти должны обеспечить гражданам уровень жизни не ниже, чем в европейских странах. Причем, не через пять лет, а сразу. Для этого надо дать право белорусам свободно выезжать в другие страны и получать достойную зарплату.

Следует поддержать предложение об учреждении Общественного совета по контролю за деятельностью государственных СМИ (поправка в ст. 33 Конституции). В развитие этой новеллы я предлагаю упразднить государственные СМИ, которые откровенно выражают интересы власти. Государственные органы не должны учреждать СМИ. Достаточно иметь открытые для доступа граждан сайты.

Поддерживаю поправку о том, чтобы запретить принимать любые акты, ограничивающие право на проведение митингов, собраний, уличных шествий, демонстраций и пикетирования. Законов, подобных закону «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» от 30 декабря 1997 г., вообще не должно быть.

Смелой и правильной является поправка в ст. 43 Конституции о сокращении рабочей недели с 40 часов до 35, как это принято в большинстве европейских стран.

Поддерживаю также предложение об установлении пенсий на уровне не менее 50% от средней зарплаты по республике. Такое положение отвечает стандартам Международной организации труда, членом которой является Республика Беларусь.

Государство изменится…

Партия выступает за преобразование президентской формы правления в парламентскую, при которой ведущая роль в системе власти будет принадлежать парламенту в количестве 220 депутатов. Правительство будет формироваться парламентом по предложениям партийных фракций и депутатских групп. А президент должен избираться парламентом и осуществлять исключительно представительские функции.

Целиком и полностью поддерживаю данные предложения, в том числе о выборах президента на заседании парламента. В таком случае президент точно будет «послушным» и будет заниматься, в основном, внешней политикой.

Его можно будет выбирать как первую красавицу в стране. Он должен быть привлекательным, владеть не только белорусским языком, но и иностранными языками, пользоваться доверием большинства парламента, ни с кем не ругаться, уметь красиво говорить и одеваться, довольствоваться положенной зарплатой, быть мудрым и улыбчивым. Если не оправдает доверие депутатов, то его можно будет быстренько поменять на лучшего.

Есть и более экономичный вариант: вовсе упразднить должность президента. Его основные обязанности можно возложить на спикера парламента и его заместителей. Правда, нагрузка на этих лиц возрастет, и придется часто отвлекаться от парламентских дел.

Однако главной проблемой будет переход к новой системе власти. Если развиваться в колее действующей редакции Конституции, то все будет зависеть от воли нового президента. При этом останется незаконная основа власти вместе с багажом правовых актов от первого президента.

Для восстановления законности, демократии и справедливости в стране необходимо восстановить действие Конституции 1994 года и отказаться от негативного наследства, которое у нас появилось после президентского правотворчества. В таком случае основным органом власти станет однопалатный парламент — Верховный Совет Республики Беларусь. В нем будет 260 депутатов, что весьма неплохо в условиях перехода к смешанной избирательной системе. Избранный парламент может свободно вносить поправки в Конституцию 1994 г. с целью ее адаптации к новым условиям. Он же будет решать, каким должен быть президент и как он будет избираться.

Если представители партии «Справедливый мир» согласятся взять за основу Конституцию 1994 г., то у них все получится и реализуется, а партия будет представлена в новом легитимном парламенте.

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Положительно оценивая предложения партии «Справедливый мир» по вопросу о конституционной реформе, считаю полезным отметить следующее.

1. Фундаментом народовластия и правового государства в Республике Беларусь может быть только Конституция 1994 г., которую следует восстановить и возвести на правовой пьедестал.

2. Легитимной основой новой белорусской государственности должен быть парламент, каковым по Конституции 1994 г. является Верховный Совет Республики Беларусь. Выборы в него могут быть назначены Учредительным съездом (сходом) белорусского народа как временным органом народовластия.

3. После избрания Верховного Совета Республики Беларусь может быть поставлен вопрос о внесении изменений и дополнений в Конституцию 1994 г. в соответствии с установленной процедурой. Среди прочего, может быть решен вопрос об изменении статуса президента и порядка его избрания.