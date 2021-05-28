Пойдет ли Николай Лукашенко по стопам отца и братьев?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Как известно, президент Беларуси проходил службу в пограничных войсках. Позже его примеру последовали сыновья Виктор и Дмитрий.

Александр Лукашенко пошел в армию в 1975 году после окончания вуза. Он служил в Бресте в составе пограничных войск КГБ СССР. По данным некоторых СМИ, будущему президенту предлагали оставаться в армии, однако он принял решение отказаться.

"Молдова для меня не чужая, и мы были когда-то в одном государстве. Унгень (город на границе с Румынией – Sputnik) и туда выше, я ведь служил здесь на границе. Я вспоминаю свою молодость, когда я с автоматом наперевес защищал эти рубежи", – поделился воспоминаниями белорусский лидер во время официального визита в страну в 2018 году.

В середине 1980-х Лукашенко вновь отдавал долг родине – в мотострелковых войсках.

Старшие сыновья президента, Виктор и Дмитрий, после окончания факультета международных отношений БГУ (где была военная кафедра) все равно прошли армейский путь.

Виктор служил в подразделении по борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой. Позже здесь же проходил службу и средний сын главы государства Дмитрий.

Николай Лукашенко пока несовершеннолетний. Но Александр Лукашенко в свое время сообщил, что он готовится служить в погранвойсках. В этом белорусский лидер признался в 2018 году, посещая погранзаставу "Дивин" в Кобринском районе, где встретился с семьями пограничников. В эфире национального телеканала президент сказал, что Николай "должен следом за старшими пойти". "По крайней мере, я так полагаю сейчас, он не против", – сказал тогда глава государства.

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