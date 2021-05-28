|
Заседание Совета глав правительств стран СНГ прошло в Минске – видео
28.05.2021 18:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В Минске прошло заседание Совета глав правительств стран СНГ. Утром премьер-министры встретились с президентом Беларуси Александром Лукашенко, а после переговоры начались в узком кругу.
© Sputnik Акылбек Батырбеков
"Состоялся обстоятельный доверительный разговор. Были высказаны новые идеи, предложения. Самое главное, что все эти идеи и предложения направлены на сохранение и совершенствование сотрудничества в рамках СНГ", – заявил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Затем главы правительств СНГ встретились в расширенном составе. После заседания был подписан ряд документов, некоторые без обсуждения.
"Более глубоко и предметно в рамках пятерки ЕАЭС мы обсуждаем и рассматриваем сегодня на нашем заседании вопросы содействия занятости населения, санитарной охраны территории, минимизации болезней животных и так далее. Поэтому я хотел бы предложить руководителям исполнительных органов двух интеграционных объединений и уважаемым Сергею Николаевичу, Михаилу Владимировичу вдумчиво и внимательно анализировать происходящее на нашем пространстве интеграционные процессы и сопрягать, объединять ресурсы для достижения важнейших для государств участников целей", – заявил белорусский премьер Роман Головченко.
© Sputnik / Виктор Толочко
На заседании утверждены концепция сотрудничества на период до 2030 года и план основных мероприятий по ее реализации. Кроме того, были сделаны кадровые назначения. Первым заместителем председателя Исполнительного комитета СНГ стал Леонид Анфимов, заместителями председателя Исполнительного комитета СНГ – Бекетжан Жумаханов, Ильхом Нематов и Денис Трефилов. Владимир Соколин утвержден председателем Межгосстаткомитета Содружества сроком на один год.
Очередное заседание Совета глав правительств состоится в Бишкеке 12 ноября 2021 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главы правительств стран СНГ встретились в Минске и подписали пакет документов о сотрудничестве до 2030 года. Смотрите на видео, как проходили переговоры политиков.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)