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Заседание Совета глав правительств стран СНГ прошло в Минске – видео

28.05.2021 18:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В Минске прошло заседание Совета глав правительств стран СНГ. Утром премьер-министры встретились с президентом Беларуси Александром Лукашенко, а после переговоры начались в узком кругу.

© Sputnik Акылбек Батырбеков
Осеннее заседание Совета глав правительств пройдет в Бишкеке 12 ноября

"Состоялся обстоятельный доверительный разговор. Были высказаны новые идеи, предложения. Самое главное, что все эти идеи и предложения направлены на сохранение и совершенствование сотрудничества в рамках СНГ", – заявил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Затем главы правительств СНГ встретились в расширенном составе. После заседания был подписан ряд документов, некоторые без обсуждения.

"Более глубоко и предметно в рамках пятерки ЕАЭС мы обсуждаем и рассматриваем сегодня на нашем заседании вопросы содействия занятости населения, санитарной охраны территории, минимизации болезней животных и так далее. Поэтому я хотел бы предложить руководителям исполнительных органов двух интеграционных объединений и уважаемым Сергею Николаевичу, Михаилу Владимировичу вдумчиво и внимательно анализировать происходящее на нашем пространстве интеграционные процессы и сопрягать, объединять ресурсы для достижения важнейших для государств участников целей", – заявил белорусский премьер Роман Головченко.

© Sputnik / Виктор Толочко
Головченко: СНГ необходимо пересмотреть подходы взаимодействия

На заседании утверждены концепция сотрудничества на период до 2030 года и план основных мероприятий по ее реализации. Кроме того, были сделаны кадровые назначения. Первым заместителем председателя Исполнительного комитета СНГ стал Леонид Анфимов, заместителями председателя Исполнительного комитета СНГ – Бекетжан Жумаханов, Ильхом Нематов и Денис Трефилов. Владимир Соколин утвержден председателем Межгосстаткомитета Содружества сроком на один год.

Очередное заседание Совета глав правительств состоится в Бишкеке 12 ноября 2021 года.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Главы правительств стран СНГ встретились в Минске и подписали пакет документов о сотрудничестве до 2030 года. Смотрите на видео, как проходили переговоры политиков.
 
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