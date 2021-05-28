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Началась встреча Лукашенко и Путина
Источник материала: Onliner
Сегодня днем борт №1 отправился в Сочи. Александр Лукашенко прилетел на переговоры в 15:17, а уже в 17:53 телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что переговоры стартовали. Как заявлял ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, на встрече будут обсуждать преимущественно экономику. Будут ли заявления для прессы, пока неизвестно.
Напомним, что официально визит Лукашенко в Россию
— Не буду называть конкретные вопросы, но это в основном экономика. В связи с той ситуацией, которая складывается вокруг Беларуси и России, как мы будем двигаться дальше, —
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня тоже подтвердил факт встречи 28 мая. По его
— Беларусь не ставила вопрос об увеличении экономической поддержки со стороны РФ в связи с последними событиями, — добавил Песков.
(будет дополнено)
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