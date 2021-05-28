Началась встреча Лукашенко и Путина

Источник материала: Onliner

Сегодня днем борт №1 отправился в Сочи. Александр Лукашенко прилетел на переговоры в 15:17, а уже в 17:53 телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что переговоры стартовали. Как заявлял ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, на встрече будут обсуждать преимущественно экономику. Будут ли заявления для прессы, пока неизвестно.

Напомним, что официально визит Лукашенко в Россию подтвердили в пятницу. По прогнозам, обсуждать будут экономику, а также госдолг и внешние угрозы.





— Не буду называть конкретные вопросы, но это в основном экономика. В связи с той ситуацией, которая складывается вокруг Беларуси и России, как мы будем двигаться дальше, — заявил Лукашенко.





Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня тоже подтвердил факт встречи 28 мая. По его словам , Кремль не исключает, что Путин и Лукашенко на встрече могут затронуть экономические вопросы, в том числе ситуацию вокруг госдолга Беларуси.

— Беларусь не ставила вопрос об увеличении экономической поддержки со стороны РФ в связи с последними событиями, — добавил Песков.

(будет дополнено)