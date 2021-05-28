«Коммерсантъ» о встрече в Сочи: «На этот раз обстоятельства более чем непростые»

Источник материала: Салiдарнасць

Издание задается вопросом, будет ли Россия платить за текущие проблемы Беларуси.





Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ

Александр Лукашенко едет в Россию за тесным сотрудничеством, сообщает «Коммерсантъ». И напоминает, что это уже третья встреча в верхах с начала 2021 года.

— Но на этот раз обстоятельства более чем непростые — Беларусь оказалась в воздушной блокаде, утратила шансы на получение крупного пакета финансовой помощи от Евросоюза и рискует оказаться под новыми санкциями. Придется ли России платить за это? — задается вопросом издание.

Глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов в комментарии «Коммерсанту» предполагает, что «это будет разговор о более глубокой интеграции». При этом эксперт предлагает посмотреть на то, в какой степени страны ЕС пойдут на то, чтобы экономически душить Беларусь.

— Если это произойдет, интеграция с субъектом в состоянии санкционного удушения извне — это тоже некая проблема. Мне кажется, что после переговоров ничего нового мы не услышим, — предположил Лукьянов.

И все же издание не исключает, что официальный Минск все же получит поддержку из Москвы:

— Россия уже давно крупнейший кредитор Беларуси, страна должна госбюджету более $9 млрд. Из них почти $1,5 млрд Путин пообещал Лукашенко в 2020 году. Учитывая новые обстоятельства, похоже, стоит ожидать новых щедрых предложений и одним только кредитом дело, скорее всего, не ограничится.

Напомним, что несколькими днями ранее «Коммерсантъ» едва ли не списал со счетов правителя Беларуси, сделав вывод: «Нужно признать, что проект Лукашенко закрыт» .