Wyborcza признала Тихановскую человеком года

пишет Gazeta Wyborcza. — А затем — лидером своего народа. Сегодня она является единственным авторитетным представителем Беларуси на международной арене". "В течение нескольких недель Светлана Тихановская стала политиком, —Gazeta Wyborcza. — А затем — лидером своего народа. Сегодня она является единственным авторитетным представителем Беларуси на международной арене".





Редакция польского издания пишет, что впечатлена "народом Беларуси, который борется за свою свободу".



