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Wyborcza признала Тихановскую человеком года
Источник материала: Партизан
Влиятельное польское издание Gazeta Wyborcza признала Светлану Тихановскую человеком года, представив ее как "победительницу президентских выборов в Беларуси".
"В течение нескольких недель Светлана Тихановская стала политиком, —
Редакция польского издания пишет, что впечатлена "народом Беларуси, который борется за свою свободу".
Также журналисты скорбят по погибшим в этой борьбе и требуют освобождения сотен политзаключенных, передает
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Влиятельное польское издание Gazeta Wyborcza признала Светлану Тихановскую человеком года, представив ее как "победительницу президентских выборов в Беларуси".
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