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Тихановская провела переговоры с премьер-министром и главой МИД Нидерландов

28.05.2021 18:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Арест журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги подчеркивает возмутительное подавление свободы слова белорусскими властями, которое вышло на новый уровень. Произвольные аресты мирных демонстрантов и обращение с независимыми СМИ вызывают серьезную озабоченность», — такое заявление сделал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который 28 мая встретился в Гааге со Светланой Тихановской.

Тихановская провела переговоры с премьер-министром и главой МИД Нидерландов
Фото: t.me/tsikhanouskaya

В переговорах также приняла участие министр иностранных дел Нидерландов Зигрид Кааг. «Говорили об очень тревожных событиях в Беларуси. ЕС и Нидерланды по-прежнему привержены мирному урегулированию кризиса в этой стране», — написал Рютте в «Твиттере».

Пресс-служба Тихановской приводит еще одно высказывание нидерландского премьера: «Режим паникует, это факт. То, что он сделал с самолетом, является беспрецедентным поступком. И это доказательство того, что они паникуют в своем бункере. Мы будет продолжать давление и будем изо всех сил бить по их болевым местам: по их статусу, по их положению, по их кошелькам, по всему».

 
 
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«Арест журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги подчеркивает возмутительное подавление свободы слова белорусскими властями, которое вышло на новый уровень.
 
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