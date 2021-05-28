Воскресенский: ряд поправок в Конституцию станут революционными

Источник материала: Sputnik Беларусь

Что известно об инициативе с названием одной из площадей Минска в честь России, озвученной Юрием Воскресенским в ходе Всебелорусского народного собрания?

"Мы обратились с письмом в горисполком и получили ответ, что вопрос требует изучения и проработки. Мы-то писали до ситуации с известным авиалайнером, ну вот они увидели, как к нам относятся западные партнеры, а как относится по-прежнему наш стратегический партнер. Поэтому мы настаиваем на этой инициативе, и мне кажется, что переименовать имеющуюся площадь или назвать новую площадью России крайне актуально", ― говорит Воскресенский.

Гость радио Sputnik также рассказывает о состоявшемся в пятницу очередном заседании конституционной комиссии. По словам Воскресенского, формат ее работы ― уникальный , "в комиссии 36 человек, и когда мы какую-то главу Конституции прорабатываем, высказываются 100% присутствующих".

На пятничном заседании члены комиссии рассматривали раздел конституции, посвященный работе Всебелорусского народного собрания. "КСДС провел 10 круглых столов по конституционным изменениям и 29 декабря прошлого года мы приняли Конституционный меморандум. Два наших основных тезиса ― чтобы одно и то же лицо занимало пост президента не более двух сроков, а второе – закрепить статус Всебелорусского народного собрания", напоминает Воскресенский.

Кроме того, мы сегодня закрепили поправки в предыдущие разделы, касающиеся палат парламента, в части отстранения президента от должности ― так называемого импичмента . Так вот у парламента эти функции убрали, и по проекту конституционной комиссии отстранять президента от должности может только Всебелорусское народное собрание", ― рассказывает Воскресенский.

Полную версию беседы с политическим экспертом, руководителем информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрием Воскресенским смотрите на видео.

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