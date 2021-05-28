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«Белавиа» пояснила, какие билеты можно обменять или вернуть

28.05.2021 19:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Белавиа» на своем официальном сайте пояснила, какие билеты можно обменять или вернуть стоимость без штрафов в связи с аннулированными разрешениями на полеты в ряд европейских стран. Компания была вынуждена отменить соответствующие рейсы, которые вылетали по 30 июня включительно.

Пассажиры могут вернуть денежные средства за авиабилеты или обменять авиабилеты без сборов, если как минимум один участок маршрута в билете приходится на отмененный рейс, — говорится в сообщении компании, которая выражает надежду на стабилизацию ситуации.

Проверить статус рейса можно на официальном сайте авиаперевозчика.

Также «Белавиа» сообщила, что информация об отмене либо восстановлении рейсов, вылетающих с 1 июля 2021 года, будет размещена позже на сайте авиакомпании и страницах в социальных сетях.

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«Белавиа» на своем официальном сайте пояснила, какие билеты можно обменять или вернуть стоимость без штрафов в связи с аннулированными разрешениями на полеты в...
 
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