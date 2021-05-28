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«Белавиа» пояснила, какие билеты можно обменять или вернуть
Источник материала: Onliner
«Белавиа» на своем официальном сайте пояснила, какие билеты можно обменять или вернуть стоимость без штрафов в связи с аннулированными разрешениями на полеты в ряд европейских стран. Компания была вынуждена отменить соответствующие рейсы, которые вылетали по 30 июня включительно.
— Пассажиры могут вернуть денежные средства за авиабилеты или обменять авиабилеты без сборов, если как минимум один участок маршрута в билете приходится на отмененный рейс, —
Проверить статус рейса можно на официальном сайте авиаперевозчика.
Также «Белавиа» сообщила, что информация об отмене либо восстановлении рейсов, вылетающих с 1 июля 2021 года, будет размещена позже на сайте авиакомпании и страницах в социальных сетях.
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