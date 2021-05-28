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Василиса Володина предупредила четыре знака зодиака о судьбоносных переменах в июне

28.05.2021 19:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Василиса Володина предупредила четыре знака зодиака о судьбоносных переменах в июне
Василиса Володина. Фото из социальных сетей
Июнь не будет простым месяцем. Тем не менее у некоторых знаков зодиака появится возможность изменить свою жизнь. Кому подготовиться к переменам, рассказала российский астролог Василиса Володина.

Коридор затмений, ретроградный Меркурий, оппозиция Марса и Плутона, а также квадрат Сатурна и Урана — все эти астрологические явления значительно усложнят жизнь знакам зодиака. Как отмечает астролог Василиса Володина, июнь не будет простым месяцем. Однако сразу четыре знака зодиака смогут обернуть трудности себе в плюс. До 13 июня продлится коридор затмений. Именно он и добавит событиям судьбоносный характер.

Резко измениться может жизнь у Близнецов. Не упустить шанс, по мнению астролога, представителям знака помогут их близкие. Василиса Володина советует Близнецам больше прислушиваться к мнению родных и друзей в июне, именно так они и смогут понять, что пора воспользоваться удачно складывающимися обстоятельствами.

Все не так позитивно будет в жизни Раков. Июнь станет для них целым испытанием, но именно это и подтолкнет их к судьбоносному решению. До 11-го числа представители знака будут разбираться с навалившимися проблемами, а после уйдут в себя и займутся подведением итогов.

«Пинок судьбы» получат Львы. По словам Володиной, не факт, что пинок будет приятным, но точно мотивирующим. Работы значительно прибавится, но не стоит переживать раньше времени — сил тоже будет много. Самое удачное время месяца — период с 20 по 26 июня.

Удача придет в жизнь Рыб. Фортуна будет сопровождать их всего пару месяцев, однако за это время они сумеют построить крепкий фундамент для будущих свершений.
 
 
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Не упустить шанс, по мнению астролога, представителям знака помогут их близкие.
 
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