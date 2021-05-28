Источник материала: UDF



Светлана Тихановская / wyborcza.pl

признала

«В течение нескольких недель Светлана Тихановская стала политиком, — пишет Gazeta Wyborcza. — А затем — лидером своего народа. Сегодня она является единственным авторитетным представителем Беларуси на международной арене».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Gazeta Wyborcza признала Светлану Тихановскую человеком года Редакция польского издания впечатлена «народом Беларуси, который борется за свою свободу».

Редакция польского издания пишет, что впечатлена «народом Беларуси, который борется за свою свободу».Также журналисты скорбят по погибшим в этой борьбе и требуют освобождения сотен политзаключенных.