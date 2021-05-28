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Gazeta Wyborcza признала Светлану Тихановскую человеком года

28.05.2021 19:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Gazeta Wyborcza признала Светлану Тихановскую человеком года
Светлана Тихановская / wyborcza.pl
Gazeta Wyborcza признала Светлану Тихановскую человеком года. Влиятельное польское издание представляет политика как «победительницу президентских выборов в Беларуси».

«В течение нескольких недель Светлана Тихановская стала политиком, — пишет Gazeta Wyborcza. — А затем — лидером своего народа. Сегодня она является единственным авторитетным представителем Беларуси на международной арене».


Редакция польского издания пишет, что впечатлена «народом Беларуси, который борется за свою свободу».

Также журналисты скорбят по погибшим в этой борьбе и требуют освобождения сотен политзаключенных.
 
 
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Редакция польского издания впечатлена «народом Беларуси, который борется за свою свободу».
 
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