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Мэр Риги об уголовном деле против него: Безумие режима Лукашенко во всей красе
Источник материала: UDF
Фото: DW
- Безумие режима Лукашенко во всей красе. Если мы обсуждаем преступную деятельность, то предлагаю Лукашенко добиваться правосудия в Гаагском трибунале. Там он точно получит ответы на все свои вопросы.
Напомним, что 24 мая в центре Риги Мартиньш Стакис заменил государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый.
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Мартиньш Стакис заявил, что белорусский диктатор получит ответы на все свои вопросы в Гаагском трибунале.
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