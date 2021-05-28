Источник материала: UDF



Фото: DW

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мэр Риги об уголовном деле против него: Безумие режима Лукашенко во всей красе Мартиньш Стакис заявил, что белорусский диктатор получит ответы на все свои вопросы в Гаагском трибунале.

- Безумие режима Лукашенко во всей красе. Если мы обсуждаем преступную деятельность, то предлагаю Лукашенко добиваться правосудия в Гаагском трибунале. Там он точно получит ответы на все свои вопросы.Напомним, что 24 мая в центре Ригизаменил государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый.