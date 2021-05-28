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Путин сделал Лукашенко предложение, от которого тот не мог отказаться
Источник материала: UDF
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
«С удовольствием», — ответил Лукашенко.
Путин отметил, что море становится всё теплее и теплее.
Ранее сообщалось, что глава России и его белорусский коллега встретились в сочинской резиденции Бочаров Ручей российского лидера.
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Они встретились в сочинской резиденции Бочаров Ручей российского лидера.
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