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Путин сделал Лукашенко предложение, от которого тот не мог отказаться

28.05.2021 19:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Путин сделал Лукашенко предложение, от которого тот не мог отказаться
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Во время встречи 28 мая президент России Владимир Путин предложил Александру Лукашенко искупаться.

«С удовольствием», — ответил Лукашенко.

Путин отметил, что море становится всё теплее и теплее.

Ранее сообщалось, что глава России и его белорусский коллега встретились в сочинской резиденции Бочаров Ручей российского лидера.
 
 
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Они встретились в сочинской резиденции Бочаров Ручей российского лидера.
 
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