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Путин – Лукашенко: «Погода в Сочи хорошая, можем искупаться»
28.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правитель Беларуси третий раз с начал года встречается с главой РФ.
Фото: kremlin.ru
Пресс-служба Владимира Путина
— Уважаемый Александр Григорьевич! Спасибо, что приехали, как и договаривались. Мы договаривались об этом ещё до очередного витка…
— Всплеска эмоций.
— Да, и всплеска эмоций. Нам без этих событий есть о чем поговорить.
Далее Путин кратко очертил круг вопросов, о которых им стоит поговрить. Это и рост товарооборота, и введение в промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС, и вопросы интеграции.
В этом месте глава РФ уточнил:
— Так же, как мы с вами занимаемся вопросами строительства Союзного государства. Мы делаем это, как говорится, спокойно, исходя из того, чтобы обеспечить интересы как Беларуси, так и России, двигаемся в этом направлении уверенно. Эта работа уже дает конкретные результаты нашим гражданам. Вопрос только в том, чтобы делать все последовательно, не спеша, не забегая вперёд, а действуя поэтапно, имея в виду как раз обеспечение наших интересов так, как каждая из сторон это сама для себя определяет.
В конце приветствия Путин и Лукашенко заговорили о погоде:
— Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться.
— С удовольствием.
— Море становится все теплее и теплее. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи.
— Спасибо за человеческое приглашение именно в пятницу, чтобы в выходные можно было и в море окунуться. Я так и понял это приглашение.
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Правитель Беларуси третий раз с начал года встречается с главой РФ.
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