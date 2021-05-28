ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь объявила персонами нон грата двух литовских дипломатов

28.05.2021 19:21 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Беларусь объявила персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника.

Ранее, Литва объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства РБ в Вильнюсе.

Об этом БЕЛТА заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз в ответ на вопрос, последуют ли ответные действия МИД Беларуси на высылку двух белорусских дипломатов из Литвы.

"Расцениваем сегодняшнее решение Вильнюса о высылке белорусских дипломатов как совершенно необоснованный шаг. Одно из логичных объяснений - в Литве сознательно повышают градус эскалации в отношениях с Беларусью», - заявил пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз.

"Следуя принципу взаимности, мы были вынуждены принять сегодня зеркальные меры и объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника. Им предложено покинуть Беларусь в течение семи дней", - проинформировал Глаз.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь объявила персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника.
 
Новости дня
Новости разные
 
Як жывецца ва Украіне БЧБ-нявесце Іне Зайцавай?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by