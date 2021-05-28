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Игра белорусов стала самой популярной в США всего через неделю после релиза

28.05.2021 19:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В начале недели в глобальный релиз вышла игра Count Masters, разработанная минской студией FreePlay. За несколько дней игра стала самой популярной в Google Play в США, рассказали в компании.

В Count Masters пользователю необходимо собрать свою группу последователей, чтобы сокрушать разнообразные препятствия на своем пути. В конце уровня игрок должен победить короля в финальной битве и захватить замок. На сегодня у игры белорусов более 2 миллионов загрузок, пишет dev.by

Студия FreePlay была образована в 2020 году. Является разработчиком и паблишером гиперказуальных игр. Студия объединяет офисы в Минске и Москве, в штате компании работает более 50 сотрудников. Самый успешный проект студии — игра Join Clash, вышедшая в релиз в начале прошлого года. На сегодня у игры 260+ миллионов загрузок.

В феврале этого года студия выпустила игру Happy Printe‪r, которая стала самой популярной в 44 странах, включая США и Великобританию. Сейчас в разной стадии разработки находится около 10 проектов. Также с этого года FreePlay активно развивает направление собственного паблишинга.
 
Теги: Минск
 
 
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В начале недели в глобальный релиз вышла игра Count Masters, разработанная минской студией FreePlay. За несколько дней игра стала самой популярной в Google Play в США, рассказали в...
 
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