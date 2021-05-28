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«Белавиа» вынужденно отменила рейсы в Ларнаку, Белград, Будапешт и Кишинев

28.05.2021 19:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В связи с запретом авиационных властей ЕС и Украины на использование воздушного пространства и невозможностью осуществлять полеты выполнение регулярных рейсов в Ларнаку, Белград, Будапешт, Кишинев отменено с 29 мая по 30 июня 2021 года, сообщила пресс-служба компании «Белавиа».

«Белавиа» вынужденно отменила рейсы в Ларнаку, Белград, Будапешт и Кишинев

«Специалисты авиакомпании проводят расчеты возможных вариантов маршрутов выполнения регулярных и чартерных рейсов, которые затрагивают введенные запреты, с целью определения возможности их выполнения», — говорится в сообщении.

Регулярные рейсы в Стамбул в связи с необходимостью облета воздушного пространства ряда стран будут выполняться по измененному расписанию.

«Авиакомпания направляет все силы на решение данной ситуации. Пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или оформить возврат денежных средств в течение года с момента приобретения билета или полета по одному направлению транзитного маршрута», — подчеркивают в компании.

На утро 28 мая полеты «Белавиа» были отменены в 16 стран: Эстонию, Нидерланды, Польшу, Италию, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, Финляндию, Чехию, Латвию, Литву, Швецию, Украину, Великобританию и Францию.

Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. Однако еще до этого призыва ряд стран и отдельные авиакомпании приняли решение приостановить полеты в Беларусь и транзит через ее территорию.

 
 
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В связи с запретом авиационных властей ЕС и Украины на использование воздушного пространства и невозможностью осуществлять полеты выполнение регулярных рейсов в...
 
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