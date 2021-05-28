|
Беларусь высылает двух литовских дипломатов
Источник материала: Навiны
«Следуя принципу взаимности, мы были вынуждены принять сегодня зеркальные меры и объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника», — сообщили в МИД Беларуси.
Дипломатам
Сегодня, 28 мая, Литва
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Следуя принципу взаимности, мы были вынуждены принять сегодня зеркальные меры и объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)