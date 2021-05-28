Беларусь высылает двух литовских дипломатов

«Следуя принципу взаимности, мы были вынуждены принять сегодня зеркальные меры и объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника», — сообщили в МИД Беларуси.





Дипломатам предложено покинуть Беларусь в течение семи дней.