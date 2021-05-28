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Беларусь высылает двух литовских дипломатов

28.05.2021 19:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Следуя принципу взаимности, мы были вынуждены принять сегодня зеркальные меры и объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника», — сообщили в МИД Беларуси.

Беларусь высылает двух литовских дипломатов

Дипломатам предложено покинуть Беларусь в течение семи дней.

Сегодня, 28 мая, Литва сообщила о высылке двух белорусских дипломатов из-за их действий, «несовместимых с дипломатическим статусом» и в знак солидарности с Латвией.

 
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«Следуя принципу взаимности, мы были вынуждены принять сегодня зеркальные меры и объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность,...
 
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