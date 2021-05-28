Источник материала: UDF



Кадр из видео

«Я вас проинформирую. Я, пользуясь таким доверительным отношением, захватил некоторые документы. Покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит и что это за люди», — сказал Александр Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Я вас проинформирую»: Лукашенко привез Путину целый чемодан с документами Они касаются инцидента с самолетом Ryanair.