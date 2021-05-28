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«Я вас проинформирую»: Лукашенко привез Путину целый чемодан с документами
Источник материала: UDF
Кадр из видео
«Я вас проинформирую. Я, пользуясь таким доверительным отношением, захватил некоторые документы. Покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит и что это за люди», — сказал Александр Лукашенко.
Он добавил, что оппозиция пытается раскачать ситуацию до уровня августа 2020 года, когда Беларусь охватили массовые акции протеста после опубликования официальных результатов президентских выборов.
Встреча Владимира Путина и Лукашенко проходит в Сочи. Ранее Лукашенко заявил, что главной темой переговоров станут экономические вопросы, так как «по военно-политическим и прочим вопросам мы уже давно договорились». В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что на встрече президенты могут затронуть вопросы государственного долга Белоруссии, а также задержанной в Минске гражданке России Софьи Сапеги.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. Позднее белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС. Позднее данную информацию опроверг официальный представитель движения Фаузи Бархум.
Сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту лайнера оппозиционера и бывшего главного редактора признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
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Они касаются инцидента с самолетом Ryanair.
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