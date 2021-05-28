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Латушко посоветовал Лукашенко не возвращаться из Сочи после встречи с Путиным

28.05.2021 19:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Латушко посоветовал Лукашенко не возвращаться из Сочи после встречи с Путиным
Павел Латушко
По мнению руководителя Национального антикризисного управления, признанного в Беларуси причастным к терроризму, Александру Лукашенко лучше не возвращаться из Сочи домой. Для него это будет лучшим выходом из сложившейся ситуации.

По мнению Павла Латушко, после инцидента с самолетом Александр Лукашенко для Запада уже не просто не просто нелегитимный президент, а международный террорист. Официально террористом его еще не признавали, но процесс именно к этому и идет, о чем свидетельствует реакция большого количества стран на захват пассажирского самолета.

Кроме того, отмечает Павел Латушко, накануне визита Лукашенко в Сочи НАУ отправило ряд писем в МВФ, финансовые регуляторы FCA и SEC, а также членам правительства Российской Федерации. В этих письмах НАУ проинформировало получателей о реальном положении дел в Беларуси, чтобы предотвратить вероятность совершения любых сделок с Лукашенко и получения им новых внешних займов. Поэтому, считает Латушко, финансовой помощи Лукашенко ни от кого не получит.

Руководитель НАУ также предупредил Александра Лукашенко о том, что проинформировал OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США), где и кем обслуживается авиапарк Лукашенко.

«Таким образом, дальнейшее обслуживание его самолетов может в ближайшее время оказаться под большим вопросом», - отмечают в НАУ.


Напомним, что на 28 мая Александр Лукашенко встречается с президентом России Владимиром Путиным. Встреча должна состояться в Сочи.
 
 
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28 мая Лукашенко встречается с президентом России Путиным.
 
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