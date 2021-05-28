Источник материала: UDF



Павел Латушко

«Таким образом, дальнейшее обслуживание его самолетов может в ближайшее время оказаться под большим вопросом», - отмечают в НАУ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Латушко посоветовал Лукашенко не возвращаться из Сочи после встречи с Путиным 28 мая Лукашенко встречается с президентом России Путиным.

По мнению, после инцидента с самолетомдля Запада уже не просто не просто нелегитимный президент, а международный террорист. Официально террористом его еще не признавали, но процесс именно к этому и идет, о чем свидетельствует реакция большого количества стран на захват пассажирского самолета.Кроме того, отмечает Павел Латушко, накануне визита Лукашенко в Сочи НАУ отправило ряд писем в МВФ, финансовые регуляторы FCA и SEC, а также членам правительства Российской Федерации. В этих письмах НАУ проинформировало получателей о реальном положении дел в Беларуси, чтобы предотвратить вероятность совершения любых сделок с Лукашенко и получения им новых внешних займов. Поэтому, считает Латушко, финансовой помощи Лукашенко ни от кого не получит.Руководитель НАУ также предупредил Александра Лукашенко о том, что проинформировал OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США), где и кем обслуживается авиапарк Лукашенко.Напомним, что на 28 мая Александр Лукашенко встречается с президентом России. Встреча должна состояться в Сочи.