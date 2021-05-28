До +19°С, возможны дожди: прогноз погоды на 29 мая

Источник материала: ОНТ

Завтра на погодных условиях скажется влияние атмосферного фронта, с северо-запада Европы, вслед за которым станет поступать неустойчивая влажная воздушная масса. В результате без осадков и гроз не обойдется.

Итак, в субботу переменная облачность. Ночью по юго-востоку, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер северо-западный, северный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром температура от +10°С по западу до +14°С по востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3°С–5°С прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до +15°С в южных районах и до +19°С в центральных. К вечеру от +13°С до +16ׄ°С.

Начиная с воскресенья начнется похолодание. Ожидается влияние прохладной неустойчивой воздушной массы с северных широт. Облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер северный порывистый, днем местами по северо-западу сильный порывистый. Температура воздуха ночью +6°С…+13°С, днем +12°С…+19°С. В последний день мая еще на 3°С прохладнее.

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