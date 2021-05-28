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Беларусь зеркально объявила персонами нон грата двух литовских дипломатов

28.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь зеркально объявила персонами нон грата двух литовских дипломатов

Беларусь зеркально объявила персонами нон грата двух дипломатов из Литвы. Причиной стала деятельность, несовместимая со статусом дипломатического сотрудника. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на заявление начальника управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза.


Фото: БЕЛТА

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Беларусь зеркально объявила персонами нон грата двух дипломатов из Литвы. Причиной стала деятельность, несовместимая со статусом дипломатического сотрудника. Об...
 
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