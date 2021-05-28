Беларусь зеркально объявила персонами нон грата двух литовских дипломатов

Источник материала: ОНТ

Беларусь зеркально объявила персонами нон грата двух дипломатов из Литвы. Причиной стала деятельность, несовместимая со статусом дипломатического сотрудника. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на заявление начальника управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза.





Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram