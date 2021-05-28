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Беларусь зеркально объявила персонами нон грата двух литовских дипломатов
Источник материала: ОНТ
Беларусь зеркально объявила персонами нон грата двух дипломатов из Литвы. Причиной стала деятельность, несовместимая со статусом дипломатического сотрудника. Об этом
Фото: БЕЛТА
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Беларусь зеркально объявила персонами нон грата двух дипломатов из Литвы. Причиной стала деятельность, несовместимая со статусом дипломатического сотрудника. Об...
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