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В Минске прошла встреча глав правительств стран СНГ: итоги переговоров

28.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске прошла встреча глав правительств стран СНГ: итоги переговоровМинске прошла встреча глав правительств стран СНГ: итоги переговоров" class="one-news__figure-img">

Только вместе можно противостоять давлению и выйти из постковидного кризиса. Такую позицию сегодня поддержали участники заседания Совета глав правительств СНГ. В Минске завершилась международная встреча.

 

В узком составе участники обменялись мнениями по вопросам экономического взаимодействия, обсудили оптимизацию сотрудничества. Как отметил премьер-министр Беларуси укрепление  интеграции в рамках СНГ в перспективе подразумевает выход на широкую евразийскую зону сотрудничества - за счёт кооперации с другими региональными организациями и объединениями – ЕАЭС, ОДКБ  и ШОС. Обсудили и развитие общего экономического пространства, расширение контактов в здравоохранении, образовании, науке, культуре, спорте и туризма. Ещё один приоритет -это координация сил в обороне, международной безопасности. Также преодоление экономических последствий пандемии, сотрудничество в санитарной охране территорий и занятости населения. Разговор получился обстоятельный. Принятые решения заверили документально.

Встреча продолжалась несколько часов. А в завершение руководители делегаций ещё раз подчеркнули важность совместных действий по разным направлениям. Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 12 ноября в Бишкеке.

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Теги: Минск
 
 
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Только вместе можно противостоять давлению и выйти из постковидного кризиса. Такую позицию сегодня поддержали участники заседания Совета глав правительств СНГ. В...
 
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