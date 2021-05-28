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Хоккеисты Беларуси проиграли сборной Великобритании на чемпионате мира по хоккею

28.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккеисты Беларуси проиграли сборной Великобритании на чемпионате мира по хоккею

Еще одна сенсация от сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею. На этот раз со знаком минус. Наши хоккеисты неожиданно уступили аутсайдеру группы «А» – сборной Великобритании.

В матче, который закончился со счетом 4:3 в пользу британцев, белорусам в каждом периоде приходилось отыгрываться. За 11 минут до финальной сирены наша команда уступала со счетом 1:4, но благодаря шайбам Джеффа Платта и Шейна Принса отставание удалось сократить. Все же от поражения это не спасло. На чемпионатах мира британцы выиграли в основное время впервые за 59 лет. Команда сейчас на 5-м месте, белорусы занимают 6-е. На групповом этапе нашей сборной осталось провести еще три матча: 28 мая – с командой Дании, 30 мая – со Швейцарией, а 1 июня соперниками белорусов будут россияне.

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Еще одна сенсация от сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею. На этот раз со знаком минус. Наши хоккеисты неожиданно уступили аутсайдеру группы «А» – сборной...
 
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