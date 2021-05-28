Хоккеисты Беларуси проиграли сборной Великобритании на чемпионате мира по хоккею

Источник материала: ОНТ

Еще одна сенсация от сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею. На этот раз со знаком минус. Наши хоккеисты неожиданно уступили аутсайдеру группы «А» – сборной Великобритании.

В матче, который закончился со счетом 4:3 в пользу британцев, белорусам в каждом периоде приходилось отыгрываться. За 11 минут до финальной сирены наша команда уступала со счетом 1:4, но благодаря шайбам Джеффа Платта и Шейна Принса отставание удалось сократить. Все же от поражения это не спасло. На чемпионатах мира британцы выиграли в основное время впервые за 59 лет. Команда сейчас на 5-м месте, белорусы занимают 6-е. На групповом этапе нашей сборной осталось провести еще три матча: 28 мая – с командой Дании, 30 мая – со Швейцарией, а 1 июня соперниками белорусов будут россияне.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram