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Эксперты: ситуация с Ryanair – новый повод для очередных попыток расшатать белорусское общество

28.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эксперты: ситуация с Ryanair – новый повод для очередных попыток расшатать белорусское общество

Ситуация с Ryanair стала новым поводом для очередных попыток расшатать белорусское общество. Задержание на борту Афины – Вильнюс экстремиста Романа Протасевича и Софьи Сапего, администратора радикального телеграмм-канала – повод для беглых представителей оппозиции, которые пытаются обелить террориста.  


Вот этого человека. Это он координировал беспорядки через экстремистский телеграм-канал из Польши. Тогда в наших городах горели покрышки, в милицию летели камни, многие боялись выйти на улицу, а градус ненависти и разобщения в обществе был очень высок. Похоже, кто-то хочет повторения этих событий – как хотели устроить в Беларуси кровавую бойню так называемые «журналисты» – Протасевич и Сапега, которые в том числе и публиковали личные данные силовиков и госслужащих, призывали травить их и слать угрозы. Протасевич, к тому же, засветился на востоке Украины – там фактически воевал наёмником. А сейчас людей призывают выйти на улицы за террориста, который имеет прямое отношение к недавним событиям в Беларуси. При этом находятся те, кто обвиняет белорусские власти в условиях содержания преступников. Снова домыслы, ничем не покрепленные. 

Задача у всех действий беглой оппозиции более чем очевидная - снова устроить массовые беспорядки,  где простые люди станут пешками и щитами в угоду политических амбиций людей, которые уже предали Родину. А ведь история помнит подобные события. В той же соседней Украине. Развал страны начинался так же – с попыток расколоть общество и дискредитировать действия власти. При этом, сейчас, когда время консолидации и высокой дипломатии, украинские политики позволяют себе выпады в сторону официального Минска. Напомню, в ночь на 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а приверженцы майданов призывают перенести переговоры по Донбассу из Минска.   

Опасные интриги плетут политики, а плоды подобных игр потом пожинать белорусскому обществу. Ведь любые санкции, в первую очередь, бьют по простым людям и их семьям, любая остановка экономики – это минус рабочие места, а значит зарплаты и благосостояние.   

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Теги: Минск
 
 
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Ситуация с Ryanair стала новым поводом для очередных попыток расшатать белорусское общество. Задержание на борту Афины – Вильнюс экстремиста Романа Протасевича и...
 
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