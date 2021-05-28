Всебелорусскому народному собранию могут придать конституционный статус высшего представительного органа

Источник материала: ОНТ

Всебелорусское народное собрание может получить конституционный статус высшего представительного органа народовластия Беларуси – такое мнение высказали члены Конституционной комиссии на очередном заседании.





В новой редакции главного закона страны предлагают перераспределить полномочия – часть перейдёт от парламента к Всебелорусскому народному собранию. В частности, вече хотят наделить правом оценивать легитимность выборов и объявлять импичмент Президенту.

Одно из самых популярных предложений – усиление роли местного самоуправления. Так, члены Конституционной комиссии обсудили финансирование этих органов, а также поддержали инициативу более широкого участия в них граждан.

Напомним, проект Конституции Президенту должны предоставить к августу. Народное голосование пройдёт в начале следующего года.

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